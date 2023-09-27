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Йоганн Вольфганг фон Гете
Україна потребує підтримки МАГАТЕ у збереженні функціоналу атомних електростанцій - Міненерго
10:54 27.09.2023 |
Одним із ключових напрямків співпраці України та Міжнародного агентства з атомної енергії має стати відновлення функціонування Запорізької атомної електростанції після її повернення під контроль НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Укрінформ.
Галущенко зауважив, що Україна потребує підтримки міжнародної спільноти у питаннях відновлення функціонування ЗАЕС після її повернення під контроль легітимного українського оператора. Особливу роль у цьому контексті відіграє присутність місій МАГАТЕ на українських АЕС, що дозволяє світовій спільноті спостерігати за наслідками російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема їх впливом на дотримання основ ядерної і радіаційної безпеки.
Під час зустрічі міністр енергетики України наголосив, що Росія ігнорує будь-які рекомендації МАГАТЕ щодо деокупації ЗАЕС і не зважає на присутність представників агентства на станції. Він також зазначив, що через окупацію ЗАЕС уже понад рік не перебуває в експлуатації.
"Це нові виклики для всього світу, що зустрічається з питаннями, яких не існувало ніколи раніше: як повернути до життя ядерний об'єкт, який окупувала одна з країн-членів МАГАТЕ? Як ми будемо повертати станцію до експлуатації після деокупації? Ще ніколи світові не доводилося вирішувати такі ситуації», - зауважив Галущенко.
Він також подякував Гроссі за докладені зусилля щодо врегулювання ситуації навколо окупованої росіянами атомної електростанції.
Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ провів зустріч із головою делегації Великої Британії - міністром з питань ядерної енергетики та мереж Великої Британії Ендрю Бові. Сторони заявили про необхідність покарання за порушення ядерної безпеки.
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