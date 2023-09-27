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АНАЛІТИКА

НКРЕКП затвердила порядок розслідування зловживань на оптовому енергоринку

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 26 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До зловживань на оптовому енергетичному ринку належать: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електроенергії та/або природного газу; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації учасника оптового енергоринку.

НКРЕКП спочатку проводитиме попереднє дослідження, яке визначатиме доцільність подальшого розслідування. Попереднє дослідження може розпочатися за результатами моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; на підставі повідомлення від заявників чи повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.

Після початку розслідування регулятор матиме право вимагати від учасників ринку копії документів, інформацію, дані та пояснення з питань, які пов'язані з об'єктом розслідування.

Зі своєї сторони, учасники ринку будуть зобов'язані надати НКРЕКП запитувані документи чи інформацію в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи чи кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання.

Крім того, Комісія може обмінюватися інформацією з Антимонопольним комітетом, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

НКРЕКП також матиме право залучати до розслідування експертів.

Як повідомлялося, 3 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, який імплементує положення регламенту ЄС щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку (REMIT).

Документ передбачає запровадження інструментів протидії зловживанням на оптових енергетичних ринках та встановлення заборони маніпулювань. Зокрема, передбачено посилення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо проведення розслідувань зловживань.
 

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