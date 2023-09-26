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АНАЛІТИКА

Україна зацікавлена у співпраці з компаніями США при виробництві модульних реакторів

Україна зацікавлена у співпраці з компаніями США при виробництві модульних реакторів

 

Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з американськими компаніями, зокрема, при впровадженні технології малих модульних реакторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з представниками компаній цивільної атомної промисловості США. Він зазначив, що Україна активно співпрацює з американськими енергетичними компаніями, зокрема в ядерній сфері.

Одним із напрямків такої співпраці є виробництво палива для атомних реакторів. "Українська сторона також зацікавлена у співпраці з американськими компаніями у налагодженні в Україні виробництва технології малих модульних реакторів", - повідомляє Міненерго.

Галущенко також наголосив, що попри війну Україні вдається боротися із російською монополією на ринку ядерних технологій.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse працюватимуть над впровадженням в Україні технології малих модульних реакторів.
Ключові теги: США
 

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