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Україна зацікавлена у співпраці з компаніями США при виробництві модульних реакторів
18:02 26.09.2023 |
Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з американськими компаніями, зокрема, при впровадженні технології малих модульних реакторів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Так, міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з представниками компаній цивільної атомної промисловості США. Він зазначив, що Україна активно співпрацює з американськими енергетичними компаніями, зокрема в ядерній сфері.
Одним із напрямків такої співпраці є виробництво палива для атомних реакторів. "Українська сторона також зацікавлена у співпраці з американськими компаніями у налагодженні в Україні виробництва технології малих модульних реакторів", - повідомляє Міненерго.
Галущенко також наголосив, що попри війну Україні вдається боротися із російською монополією на ринку ядерних технологій.
Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse працюватимуть над впровадженням в Україні технології малих модульних реакторів.
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