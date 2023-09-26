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Австрія надасть ще 1 млн євро на діяльність МАГАТЕ в Україні
23:01 25.09.2023 |
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок оголосив про виділення додаткового 1 мільйона євро на фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію АРА, Шалленберг заявив на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні.
У своєму виступі голова МЗС Австрії нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 19 місяців, і за цей час Москва виявила "неприйнятну та безвідповідальну" поведінку - зокрема й у питанні ядерної безпеки.
"Ми зустрічаємось у часи, коли в Європі лютує війна", - підкреслив він.
Шалленберг сказав, що триває окупація російськими військами найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, і відзначив діяльність МАГАТЕ для запобігання ядерним інцидентам.
У зв'язку з цим він оголосив про виділення додаткового мільйона євро на діяльність організації в Україні.
Нагадаємо, співпраця між Україною та МАГАТЕ в питанні ядерної безпеки почалась у березні 2022 року. З лютого цього року організація встановила постійну присутність на всіх українських АЕС.
Уряд Австрії у червні вже оголошував про надання одного мільйона євро МАГАТЕ на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.
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