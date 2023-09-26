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АНАЛІТИКА

Україна постачала дизпаливо на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС, – Галущенко

 

Україна закуповувала та возила дизельне пальне на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів у інтерв'ю Суспільному.

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", - сказав Галущенко.

За його словами, у такий спосіб на ЗАЕС доставили "близько 500 тонн дизеля".

Міністр енергетики назвав таку ситуацію "парадоксом".

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля - це ядерна аварія", - пояснив міністр.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Від 4 березня станція захоплена російськими військами. АЕС не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Також під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС - Енергодар.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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