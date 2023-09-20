Регулятор змінив підхід до нарахування плати за розподіл газу населенню

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року змінює підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

У регуляторі пояснили, що відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Як приклад Нацкомісія навела зміну платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

Відповідне рішення Нацкомісія прийняла на відкритому засіданні 12 вересня 2023 року.

"Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні", - додали в НКРЕКП.

Нагадуємо:

Загалом основою для нарахування плати за доставку газу населенню є обсяги споживання блакитного палива за минулий рік. Це принцип так званої "річної замовленої потужності".

Проте у 2019 році до законодавства внесли положення, відповідно до якого плата за доставку почала нараховуватися навіть тим споживачам, які газом не користувалися. Зокрема, був запроваджений мінімальний платіж за доставку газу. Він розраховувався регулятором виходячи з діючих норм споживання газу, встановлених Міненерго.