Міненерго оцінює потенціал української вітроенергетики у 140 ГВт

Вітрова генерація в Україні потенційно може мати потужність 140 ГВт, і зарубіжні компанії проявляють інтерес до неї.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ з посиланням на Міненерго.

"Ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії", - сказав Галущенко.

Він зауважив, що більшість ВЕС розташовані на півдні України, де наявні сприятливі умови для їхньої роботи. Однак через окупацію росіянами практично вся вітрова генерація зараз втрачена.

Як повідомлялося, у травні на Миколаївщині запустили першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт.