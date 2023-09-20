Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французька GE Vernova погодилася допомогти у відновленні Каховської ГЕС

 Глава Укргідроенерго Ігор Сирота

Укргідроенерго підписало меморандум про співпрацю з французькою GE Vernova Hydro Power щодо відновлення об'єктів української гідроенергетики, зокрема Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

GE Vernova виробляє обладнання для гідроенергетики, яке може бути використане для відновлення роботи зруйнованої Росією Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що до кінця року буде розроблено чіткий план відновлення Каховської ГЕС.

"Ми пишаємося співпрацею, яку починаємо з Укргідроенерго. Ці об'єкти критично важливі для забезпечення українських будинків, шкіл, лікарень та підприємств чистою та відновлюваною електроенергією", - прокоментував генеральний директор GE Vernova Фредерік Ріб'єрас.

В Укргідроенерго нагадують, що у серпні підписали меморандум про співпрацю з турецьким холдингом Dogus Group, який передбачає будівництво гідроелектростанцій в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1540
  0,1609
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8441  0,22 0,60 38,5329  0,16 0,41
EUR 40,5865  0,22 0,53 41,5165  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес