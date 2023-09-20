Французька GE Vernova погодилася допомогти у відновленні Каховської ГЕС

Глава Укргідроенерго Ігор Сирота

Укргідроенерго підписало меморандум про співпрацю з французькою GE Vernova Hydro Power щодо відновлення об'єктів української гідроенергетики, зокрема Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

GE Vernova виробляє обладнання для гідроенергетики, яке може бути використане для відновлення роботи зруйнованої Росією Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що до кінця року буде розроблено чіткий план відновлення Каховської ГЕС.

"Ми пишаємося співпрацею, яку починаємо з Укргідроенерго. Ці об'єкти критично важливі для забезпечення українських будинків, шкіл, лікарень та підприємств чистою та відновлюваною електроенергією", - прокоментував генеральний директор GE Vernova Фредерік Ріб'єрас.

В Укргідроенерго нагадують, що у серпні підписали меморандум про співпрацю з турецьким холдингом Dogus Group, який передбачає будівництво гідроелектростанцій в Україні.