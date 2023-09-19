Для збалансування енергосистеми учора обмежували роботу деяких електростанцій - Укренерго

Для збалансування енергосистеми 18 вересня вдень обмежувалася робота електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Для збалансування енергосистеми обмежувалася робота генерації з ВДЕ з 12:16 до 13:31 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що у вівторок є імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 790 МВт-год.

Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг - 3 840 МВт-год.

Як повідомлялося, у неділю, 17 вересня, максимум споживання електроенергії в Україні був на 1,9% вищим, ніж у неділю, 10 вересня.