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АНАЛІТИКА

Відключень світла не планується, але графіки підготовлені - Міненерго

 

Українські енергетики не планують відключень світла, але підготували відповідні графіки на випадок значних пошкоджень інфраструктури унаслідок російських обстрілів.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Усю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", - розповіла вона.

Урядовиця наголосила, що відключень світла та блекаутів не планується, але залишається ризик нових атак військ РФ на українську енергосистему. Однак, зауважила Гринчук, тепер українські енергетики мають більше знань, до того ж у нас іще якісніша система ППО.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", - резюмувала заступниця міністра енергетики.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" у ході підготовки до майбутнього опалювального сезону готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.
 

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