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Артур Еш
Україна накопичила у сховищах 14,4 мільярда кубометрів газу
23:32 15.09.2023 |
Для проходження опалювального сезону у підземних сховищах газу накопичено 14,4 млрд кубометрів "блакитного палива".
Про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Газу накопичено 14,4 млрд кубометрів станом на сьогодні. Це уже рівень минулорічного входження в опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що 7 блоків атомних електростанцій уже працюють в енергосистемі, ще два блоки уже виходять з ремонтів. Це дасть змогу накопичити вугілля для теплової генерації.
"Готовність загалом до зими зараз близько 80%", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що упродовж року Україна напрацьовувала способи захисту критичної інфраструктури від російських атак, що дозволить впевнено пройти майбутній осінньо-зимовий період. Крім того, резервом є й можливість імпортувати електроенергію з Європи.
"На сьогодні наша фізична спроможність на імпорт 1,2 ГВт . Вона фізично може бути збільшена до 2 ГВт", - сказав очільник уряду.
Він наголосив, що такі обсяги доступного імпорту дозволять пройти зиму навіть в умовах російського терору
Як повідомлялося, іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах газу понад 1,8 млрд кубометрів "блакитного палива".
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