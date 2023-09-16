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АНАЛІТИКА

Україна накопичила у сховищах 14,4 мільярда кубометрів газу

 

Для проходження опалювального сезону у підземних сховищах газу накопичено 14,4 млрд кубометрів "блакитного палива".

Про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Газу накопичено 14,4 млрд кубометрів станом на сьогодні. Це уже рівень минулорічного входження в опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що 7 блоків атомних електростанцій уже працюють в енергосистемі, ще два блоки уже виходять з ремонтів. Це дасть змогу накопичити вугілля для теплової генерації.

"Готовність загалом до зими зараз близько 80%", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що упродовж року Україна напрацьовувала способи захисту критичної інфраструктури від російських атак, що дозволить впевнено пройти майбутній осінньо-зимовий період. Крім того, резервом є й можливість імпортувати електроенергію з Європи.

"На сьогодні наша фізична спроможність на імпорт 1,2 ГВт . Вона фізично може бути збільшена до 2 ГВт", - сказав очільник уряду.

Він наголосив, що такі обсяги доступного імпорту дозволять пройти зиму навіть в умовах російського терору

Як повідомлялося, іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах газу понад 1,8 млрд кубометрів "блакитного палива".
 

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