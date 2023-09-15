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Україна направила першу партію видобутого урану до Канади
10:38 15.09.2023 |
Україна відправила першу партію видобутого урану до Канади в межах угоди між НАЕК "Енергоатом" та канадською компанією Cameco.
Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".
Угода передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на "СхідГЗК", до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6).
"Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів - компанії URENCO (Велика Британія), а потім - до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", - наголосив голова компанії Петро Котін.
Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.
Як повідомлялося, у квітні "Енергоатом" і Cameco підписали двосторонні контракти про розширення співпраці у сфері ядерного палива.
У рамках першої угоди Cameco у 2024-2035 роках на 100% задовольнятиме потреби "Енергоатома" в гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької й Південноукраїнської АЕС. Відповідну можливість передбачено і для Запорізької АЕС після її повної деокупації.
За другим договором "Енергоатом" продаватиме Канаді весь уран, видобутий на "СхідГЗК". Конверсію українського урану забезпечить Cameco.
Cameco - одна з найбільших уранових компаній світу. Із 2022 року вона володіє 49% у компанії Westinghouse Electric Company (США), а решта 51% належать Brookfield Renewable Partners, дочірній компанії інвестиційної корпорації Brookfield (Канада).
Urenco - це британсько-німецько-нідерландський ядерний паливний консорціум.
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