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Іноземні трейдери активно закачують газ в українські сховища
16:50 13.09.2023 |
Обсяг газу іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання в українських підземних сховищах (ПСГ), перевищив 1,8 млрд кубометрів. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%.
"Тому потужності Укртрансгазу для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи", - сказав міністр.
Україна має найбільші газові сховища в Європі - об'ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.
Минулого тижня Проєктом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес-тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.
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