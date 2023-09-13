Іноземні трейдери активно закачують газ в українські сховища

Обсяг газу іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання в українських підземних сховищах (ПСГ), перевищив 1,8 млрд кубометрів. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%.

"Тому потужності Укртрансгазу для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи", - сказав міністр.

Україна має найбільші газові сховища в Європі - об'ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.

Минулого тижня Проєктом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес-тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.