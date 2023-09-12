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АНАЛІТИКА

Україна витратила $2,3 млрд на відновлення та захист енергооб'єктів

 

Уряд України та держави-союзниці спрямували на відновлення та захист енергетики $2,3 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Фінансову допомогу надали Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, Євросоюз, США, Японія, Північна екологічна фінансова корпорація, USAID та інші партнери.

За його словами, Україна продовжує готувати енергосистему до опалювального сезону з урахуванням очікуваних атак Росії на енергооб'єкти із настанням холодів. Наразі підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію.

Уже відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два під'єднають напередодні старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність становитиме 7,8 ГВт.

На початок сезону запрацюють 25 енергоблоків теплових електростанцій, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Близько 80% обладнання на теплоелектроцентралях відремонтовано, інтенсивні ремонти продовжуються та завершаться вчасно.

Відремонтовані та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів гідроелектростанцій потужністю близько 2,3 ГВт.

Загалом, за даними Міненерго, до системи вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.

Також до зими готово 15 200 котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень.

У місцевих бюджетах достатньо коштів на завершення всіх підготовчих робіт до настання холодів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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