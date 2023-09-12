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АНАЛІТИКА

НКРЕКП дозволив обленерго використовувати гроші з інвестицій для захисту своїх об'єктів

 

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила операторам системи розподілу використовувати кошти інвестиційних програм для забезпечення інженерного захисту своїх об'єктів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 12 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крім того, з такою ж ціллю можна буде використовувати кошти ремонтних програм обленерго.

Прийняте рішення має на меті забезпечити можливість побудови інженерного захисту критичних елементів систем розподілу у найкоротші строки.

Як повідомлялося, 9 вересня Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо реалізації плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від ворожих повітряних ударів.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Росія може поновити обстріли українських енергетичних об'єктів наприкінці вересня чи на початку жовтня.

Із жовтня минулого року по квітень цього року Російська Федерація здійснила 33 масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, по них було випущено понад 1000 дронів і ракет.
 

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