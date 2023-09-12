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АНАЛІТИКА

НКРЕКП погодила правила спільних аукціонів для торгівлі електроенергією ще з трьома країнами

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила правила розподілу міждержавних перетинів з Польщею, Словаччиною та Угорщиною на спільних аукціонах.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 12 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Функції платформи, на якій відбуватиметься розподіл, виконуватиме аукціонна платформа Joint Allocation Office (JAO).

НКРЕКП також погодила структуру розподілу міждержавного перетину із Словаччиною: вся максимально доступна пропускна спроможність виставлятиметься на добових аукціонах.

Як повідомлялося, 25 серпня НКРЕКП погодила правила розподілу міждержавних перетинів з Румунією на спільних аукціонах. Функцію платформи, на якій відбуватиметься розподіл із цією країною, виконує аукціонний офіс НЕК "Укренерго".
 

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