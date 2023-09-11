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«Укренерго» через профіцит довелося обмежувати виробництво е/е ВД на 1290 МВт
17:35 11.09.2023 |
Для збалансування енергосистеми у неділю, 10 вересня, обмежувалася робота генерації з ВДЕ з 11:00 до 14:00 загальною потужністю 1290 МВт, передає Енергореформа.
Про це повідомила НЕК "Укренерго" в оновленні у Телеграм-каналі 11 вересня.
Як повідомляла Енергореформа раніше, останнє обмеження запроваджувалося 5 вересня з 11:52 до 12:54 потужністю 312 МВт.
Разом з тим, "Укренерго" зазначила, що вчора вечірній максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж минулої неділі, 3 вересня.
Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт.
Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій зафіксовано нові пошкодження у мережах Донецької, Харківської, Сумської та Херсонської областей, зазначає "Укренерго".
Україна продовжує як імпортувати, так і експортувати е/е, але обсяги експорту кілька днів поспіль значно більші за обсяги імпорту.
Так, за даними сайту ENTSO-E, загальний обсяг імпорту зі Словаччини та Молдови на 11 вересня складає 932 МВт-год (вчора було 600 МВт-год зі Словаччини), експорту до тих самих країн - 3491 МВт-год (вчора - 2765 МВт-год).
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