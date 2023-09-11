Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала в понеділок у рамках свого візиту в Україну електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики.

Як передає Укрінформ, про це з місця повідомляє кореспондент телеканалу ARD.

Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков ознайомив представників німецької сторони із зусиллями українського уряду щодо забезпечення енергопостачання держави перед наближенням зими.

Станція потужністю близько 2000 мегават розміщена на площі близько 40 га та відповідає за значну частину електропостачання регіону. Станцію кілька разів уражали російські ракети та безпілотники-камікадзе іранського походження. Зокрема, перед Новим роком сталася одна з таких серйозних атак: частини об'єктів були зруйновані та згодом відбудовані. Зараз навколо об'єкту встановлено сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.

Бербок, яка є членом «Зеленої» партії Німеччини, також порушила тему розвитку в Україні відновлювальної енергетики. За словами міністра, Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії. Зокрема, вона вважає за доцільне побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС. На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.

У МЗС ФРН зазначили, що минулої зими відбулося понад 1500 атак на енергетичну інфраструктуру України, отже в центрі уваги візиту глави відомства до Києва є заходи щодо забезпечення та захисту постачання населення, особливо взимку. Німеччина наприкінці 2022 року зробила найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України - 130 млн євро.

Як повідомлялось, Бербок прибула до Києва вранці понеділка з неоголошеним візитом. Це вже четвертий візит глави МЗС Німеччини до України, яка стала першим членом німецького уряду, яка побувала в Україні після початку повномасштабної війни та до цього часу здійснила найбільшу кількість поїздок.