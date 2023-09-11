Молдова передала Україні обладнання для ремонту електромереж

Молдова вирішила передати Україні черговий пакет гуманітарної допомоги. Цього разу Кишинів передав Києву обладнання для ремонту електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що вартість допомоги становить 1,2 млн леїв (близько 67 тисяч доларів).

Допомога включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, світильники, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори та інше обладнання, необхідне для процесу електропостачання на території України.

"Республіка Молдова солідарна з Україною і пропонує свою незмінну підтримку і допомогу українському народу", - ідеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога від Молдови

Модова не вперше передає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, Кишинів передавав допомогу для ліквідації наслідків підриву військами РФ Каховської ГЕС.

Так, раніше Молдова ухвалила рішення надіслати Україні водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідні для полегшення наслідків повені.

Крім цього, Молдова передавала постраждалим від підриву Каховської ГЕС їжу.