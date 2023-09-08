Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Газ в Україні дорожчає другий місяць поспіль

 

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за серпень 2023 року. Вартість становила 12 500 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 15,5% більше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Таким чином, газ дорожчає другий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася більш ніж утричі.

 

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. Заповненість газових сховищ перевищила 90%. Зважаючи на те, що запаси заповнені задовго до початку опалювального сезону, а промисловий попит знизився, Європа наразі залишається добре забезпеченою.

Ціни на газ цього місяця були надзвичайно волатильними, оскільки трейдери очікують на результати загроз страйків в Австралії. Ф'ючерси на хабі TTF коштують 35,65 євро за мегават-годину (400 доларів з тисячу кубометрів), хоча вони все ще нижчі більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні минулого року.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес