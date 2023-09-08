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Понад 570 виробників тепла звернулися до Нафтогазу щодо укладання договорів на постачання газу
14:44 08.09.2023 |
Станом на 8 вересня 577 виробників тепла подали до ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» пакет документів для укладання договорів на постачання "блакитного палива" в опалювальний сезон.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.
"Станом на сьогодні до ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» для укладання договору на постачання природного газу впродовж опалювального сезону 2023-2024 років вже звернулися 577 виробників тепла. З усіх отриманих звернень опрацьовано й укладено договори зі 77 теплокомуненерго (ТКЕ) та 137 ОСББ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 65 пакетів поданих документів було повернуто на доопрацювання із зауваженнями.
Нафтогаз закликає виробників тепла, які досі не надіслали документи для оформлення договору, зробити це якомога швидше.
Як повідомлялося, 22 серпня Кабінет міністрів продовжив дію спецобов'язків щодо постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам до 15 квітня 2024 року. Таким чином будуть створені умови для збереження діючих тарифів на тепло для населення, підвищувати які заборонено до кінця воєнного стану.
При цьому, щоб отримувати "блакитне паливо" за ПСО, виробники тепла, які мають заборгованість за газ, повинні подати ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" додатковий пакет документів.
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