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АНАЛІТИКА

Держекоінспекція: Тривають дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища

 

В Україні наразі тривають експертні дебати щодо того, чи потрібно відновлювати Каховське водосховище.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні остаточного рішення немає. Але велика кількість сільгоспземель, на жаль, не має води, і як у наступному році це буде пов'язано з продовольчою безпекою - це теж велике питання», - зазначив він.

Офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки МОУ Владислав Дудар вважає, що першочергово все ж таки потрібно спрямовувати зусилля на перемогу, бо відсутність війни буде найбільшим захистом довкілля.

«Як буде далі - це треба вирішувати експертній комісії», - вважає представник МОУ.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС.
 

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