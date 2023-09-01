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Україна чотири дні поспіль брала аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС
15:21 01.09.2023 |
НЕК "Укренерго" 31 серпня брала аварійну допомогу зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 600 МВт-год. Для покриття попиту на електроенергію аварійна допомога бралася четвертий день поспіль.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
Зазначається, що 31 серпня під час піку споживання попит на електроенергію був всього на 3% нижчим за літній рекорд 29 серпня.
"Це все ще дуже багато для енергосистеми, зважаючи на обмежені можливості електростанцій з виробництва електроенергії, через пошкодження та ремонти. Для покриття попиту «Укренерго» знову вимушено було з 18:00 до 22:00 брати аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Словаччини. Загальний обсяг аварійної допомоги склав 600 МВт-год.", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що сьогодні, 1 вересня, є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 1300 МВт-год. Експорт відсутній.
Укренерго просить українців ощадливо споживати електроенергію.
Повідомляється також, що вранці 1 вересня було зафіксовано відключення дією захисту однієї високовольтної лінії у східному регіоні. Попередня причина - бойові дії в районі проходження лінії.
Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 30 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2400 МВт-год.
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