У серпні зросла середня ціна електроенергії на ринку «на добу наперед»

Середня ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" у серпні 2023 року зросла на 13,42% порівняно з липнем 2023 року - до 4 162,23 грн/МВт-год. Про це свідчать результати торгів на майданчику Оператора ринку, передає ExPro.

Найвища середньозважена ціна за місяць була на 28 серпня - 4 712 грн/МВт-год, на цю ж добу спостерігався і найбільший дефіцит за період - -7 680 МВт-год. Найнижча ціна сформувалась на 12 серпня (субота) - 3 359 грн/МВт-год.

За серпень середньодобовий обсяг реалізації на ринку "на добу наперед" становив 53 379 МВт-год, середній обсяг пропозиції - 61 991 МВт-год, попиту - 57 444 МВт-год.

За даними Оператора ринку, індекс цін на день (8-23) у серпні зріс на 13,56% - до 4 553,12 грн/МВт-год, на ніч (1-7,24) зріс на 13,55% - до 2 912,54 грн/МВт-год, на пік (20-23) на 7,28% - до 7 196,23 грн/МВт-год, на напів пік (8-19) на 17,66% - до 3 672,09 грн/МВт-год.



