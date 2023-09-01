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АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації понад ₴32 мільярди

 

ДП "Гарантований покупець" заборгував виробникам енергії з відновлюваних джерел понад 32,2 млрд грн за 2021-2023 роки.

Про це повідомив в.о. директора держпідприємства Артем Некрасов в інтерв'ю Укрінформу.

"На сьогодні сума боргу перед виробниками енергії з ВДЕ перевищує 32,2 млрд грн. Вона складається із заборгованості за 2021 рік - 0,6 млрд грн, за 2022 рік - близько 17,1 млрд грн, за 2023 рік - близько 14,5 млрд грн", - сказав Некрасов.

Він наголосив, що "Гарантований покупець" намагається забезпечити розрахунки перед "зеленою" генерацією на рівні 50% - за рахунок власної торгівлі електроенергією. Інша частина розрахунків має забезпечуватися за рахунок тарифу на передачу НЕК "Укренерго".

"На жаль, на сьогодні оператор системи передачі не має змоги забезпечити ці розрахунки через потребу в коштах на ремонти. НЕК "Укренерго" не розраховується з нами за послуги, починаючи з січня 2022 року", - сказав Некрасов.

Крім того, з вересня 2022 року, у зв'язку з судовими спорами суб'єктів ВДЕ з регулятором, була скасована формула розрахунків небалансів, і відтоді немає можливості провести розрахунок частки небалансу (що є невіддільною частиною послуги зі збільшення виробництва енергії з ВДЕ).

Очільник "Гарантованого покупця" розраховує, що питання заборгованості зможуть врегулювати нормативно зміни до законодавства, які почнуть діяти із кінця січня 2024 року. Потрібно також врегулювати фінансову складову.

Зокрема, кілька тижнів тому в НКРЕКП проводилася нарада за участю "Гарантованого покупця", "Укренерго", асоціацій відновлюваної енергетики. Обговорювалось питання, як підвищити рівень розрахунків та як "Укренерго" може залучити додаткові кошти для цього.

Як повідомлялося, станом на 1 серпня 2023 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за сплату послуги становить 25 млрд грн.
 

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