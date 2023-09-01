В Україні відремонтували вже шість атомних енергоблоків

НАЕК "Енергоатом" під час цьогорічної літньої ремонтної кампанії відремонтував 6 атомних енергоблоків. Ще три енергоблоки перебувають у ремонті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

"Вже шість атомних енергоблоків, п'ять із яких - «тисячники», вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт іще трьох триває і буде завершений найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою в історії України, й українські атомники впевнено демонструють у ній свої професійність і незламність.

Як повідомлялося, 31 серпня, на 5 днів раніше запланованого терміну, з ремонту виведений енергоблок потужністю 1000 МВт однієї з АЕС.