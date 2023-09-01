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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» розкрив структуру виробництва електроенергії в Україні

«Енергоатом» розкрив структуру виробництва електроенергії в Україні

 

У січні-липні 2023 року атомні станції виробили трохи менше половини електроенергії в Україні, частка теплової генерації склала майже 28%.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Так, за перші 7 місяців 2023 року "Енергоатом" загалом виробив 47,6% електроенергії від загальних потреб країни, тоді як ТЕС і ТЕЦ - 27,8%, гідрогенерація - 14,1%, інші джерела - 10,5%.

"Станом на липень 2023 року українські АЕС виробили майже на 4 млрд кВт-год більше електроенергії, ніж прогнозувалося на початку року. Додаткового обсягу виробництва електроенергії атомним електростанціям вдалося досягти завдяки оптимізації та скороченню строків проведення планових ремонтних компаній", - зазначається у повідомленні "Енергоатома".

При цьому у липні частка "Енергоатома" зменшилась до 45% через проведення ремонтів на АЕС.

В "Енергоатомі" нагадали, що цього року в загальному енергобалансі немає внеску найбільшої та найпотужнішої АЕС України і Європи - Запорізької, яка від початку окупації й до моменту повної зупинки 11 вересня 2022 року виробила та реалізувала понад 7 млрд кВт-год електроенергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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