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АНАЛІТИКА

Кабмін подовжив ПСО на газ для виробництва електроенергії до кінця опалювального сезону

 

Кабінет Міністрів продовжив дію спецобов'язків щодо постачання газу теплоелектростанціям та теплоелектроцентралям для виробництва електроенергії до 15 квітня 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №919 від 25 серпня.

Зокрема, подовжені спецобов'язки ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачати газ для ТЕЦ, які виробляють електроенергію в теплофікаційному циклі, по 16,5 тис. грн за тисячу кубометрів; для ТЕС і ТЕЦ, що виробляють електроенергію в конденсаційному циклі, - по 10,95 тис. грн за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року Кабмін поклав спецобов'язки на НАК "Нафтогаз України" щодо постачання газу на ТЕС та ТЕЦ для виробництва електроенергії по 11 тис. грн та 16,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (залежно від умов постачання). У липні 2023 року дію ПСО було продовжено до 31 серпня.

За розрахунками Нафтогазу, загалом до кінця 2023 року теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ) споживуть 2,4 млрд кубометрів газу для виробництва електроенергії.
 

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