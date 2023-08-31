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Україна третій день поспіль брала аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі
13:59 31.08.2023 |
НЕК "Укренерго" 30 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2400 МВт-год. Для покриття попиту на електроенергію аварійна допомога бралася третій день поспіль.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
Зазначається, що 30 серпня під час піку споживання попит на електроенергію був всього на 2,7% нижчим за літній рекорд 29 серпня. Водночас, можливість забезпечувати зростаюче споживання обмежує ремонтна кампанія на електростанціях.
"Для покриття попиту «Укренерго» знову вимушено було брати аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі. Загальний обсяг аварійної допомоги склав 2400 МВт·год", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у четвер є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 1800 МВт-год. Експорт відсутній.
Укренерго просить українців ощадливо споживати електроенергію.
Як повідомлялося, через новий рекорд споживання електроенергії НЕК "Укренерго" 29 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2650 МВт-год.
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