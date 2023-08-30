Цінове регулювання на ринку електроенергії потрібно змінити - Кудрицький

Для стимулювання імпорту потрібно скорегувати цінове регулювання на ринку електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потрібно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Тому що нездорова ситуація, коли «Укренерго» залучає аварійну допомогу в сусідів, яка дорожча, а комерційний імпорт, який дешевший, не може зайти в систему через цінові обмеження на українському ринку», - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що цього опалювального сезону імпорт електроенергії буде важливим для підтримки балансу в енергосистемі. Водночас, головною задачею енергетиків залишається збільшення обсягів генерації.

Як повідомлялося, через новий рекорд споживання електроенергії НЕК «Укренерго» 29 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2650 МВт-год.