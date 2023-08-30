Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цінове регулювання на ринку електроенергії потрібно змінити - Кудрицький

 

Для стимулювання імпорту потрібно скорегувати цінове регулювання на ринку електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Потрібно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Тому що нездорова ситуація, коли «Укренерго» залучає аварійну допомогу в сусідів, яка дорожча, а комерційний імпорт, який дешевший, не може зайти в систему через цінові обмеження на українському ринку», - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що цього опалювального сезону імпорт електроенергії буде важливим для підтримки балансу в енергосистемі. Водночас, головною задачею енергетиків залишається збільшення обсягів генерації.

Як повідомлялося, через новий рекорд споживання електроенергії НЕК «Укренерго» 29 серпня брала аварійну допомогу з Польщі та Румунії загальним обсягом 2650 МВт-год.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7903
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3455  0,14 0,38 38,1145  0,19 0,49
EUR 40,5345  0,10 0,24 41,5541  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес