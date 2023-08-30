Запаси газу в ПСГ ЄС максимальні за історію спостережень

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень асоціації Gas Infrastructure Europe (з 2011 року) і далі зростає.

Після перевищення 92% від ємності резервуарів зберігання закачування відбувається зовсім скромними темпами.

Активно продовжують формувати запаси країни, які поки що відстають від нормативу 90% на початок сезону відбору, - Франція, Румунія та минулорічний аутсайдер Латвія.

УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНЗИТ

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) прийняв від "Газпрому" заявку на транспортування на середу обсягом 42,4 млн куб. м, повідомила українська компанія. У вівторок показник був таким самим. Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу в ГТС країни - газовимірювальній станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявку не прийнято.

Оприлюднена номінація є максимальною технічно можливою на цьому напрямку заявкою з урахуванням усіх запроваджених українською стороною обмежень.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

Вітрогенерація в Європі перебуває в межах багаторічної норми. Вітряки 29 серпня забезпечили 10% потреб регіону в електроенергії, повідомляє асоціація WindEurope. У серпні 2022 року їхній внесок був 10%, у липні 2023 року - 14%.

Спотова ціна газу в Європі у вівторок упала на 9%. Контракт із постачанням "на день наперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $396 за тисячу кубометрів.

Помітний стабільний розрив цін на СПГ в Азії порівняно з Європою. Жовтневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) торгується на рівні $478; ф'ючерс на СПГ, який постачають до Північно-Західної Європи (LNG North West Europe Marker), - $432.

ЗАПАСИ В ЄВРОПІ

Європа продовжує закачувати газ у сховища. Поточний рівень запасів сягнув 92,65% - це на 12 відсоткових пунктів вище за середній показник на ті самі дати за останні п'ять років, повідомляє Gas Infrastructure Europe.

За газову добу 28 серпня резерви вдалося збільшити на 0,12 процентного пункту. Це мінімальне значення за весь сезон закачування - з кінця квітня. Темпи помітно поступаються звичайним рівням за останні п'ять років. Проте цільового рівня в 90% наповненості сховищ уже досягнуто, і наразі показник запасів перебуває на максимальному рівні на відповідну дату за історію спостережень GIE.

Європейські термінали з приймання СПГ у липні працювали із середньою продуктивністю 56%, з початку серпня завантаження становить лише 50%. У перерахунку на добу серпневий імпорт СПГ може бути мінімальним з 2021 року.

ЗАПАСИ В США

Стан запасів в американських ПСГ набуває дедалі більшого значення, оскільки країна активно нарощує експорт.

США продовжують сезон закачування. За черговий звітний тиждень резерви газу зросли на 0,5 млрд куб. м - це втричі менше, ніж стандартний обсяг для цієї пори року.

Поточний рівень запасів у країні - 64%, що на 9 процентних пунктів перевищує середній за останні п'ять років, повідомляє Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго.