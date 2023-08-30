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АНАЛІТИКА

Ціни на газ для населення: постачальники оприлюднили тарифи на вересень

 

У вересні 2023 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників:

* "Еру Людям" - 7,70 гривень
* "Енерджі трейд груп" - 7,799
* "Нафтогаз України" - 7,96
* "Тернопільгаз збут" - 7,96
* "Прикарпат енерго трейд" - 7,98
* "Полтавагаз збут" - 7,99
* "Галнафтогаз" - 7,99
* "Львівенергозбут" - 8,20
* "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
* "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
* "Асканія Енерджі" - 9,95
* "СвітлоГаз" - 9,99.

У той же час, після того, як у травні 2022 року "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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