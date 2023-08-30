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АНАЛІТИКА

Підготовка до зими: Японія передасть Україні газові турбіни для виробництва електроенергії

 

Україна та Японія співпрацюють для нарощування потужностей розподіленої генерації для підготовки до проходження Україною наступного опалювального сезону.

"Зараз ми працюємо над підтримкою потужностей генерації та підвищенням їх стійкості до потенційних майбутніх атак. Газотурбінні та газопоршневі установки, як резервні потужності, допоможуть нам децентралізувати генерацію в найскладніших умовах. Японія - наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу з постачанням газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зусрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Як сказано в повідомленні Мінекономіки, реалізація домовленостей між країнами щодо постачання в Україну додаткових потужностей у вигляді газових турбін перебуває на завершальній стадії. Очікується, що відповідне устаткування допоможе забезпечити надійне енергопостачання в низці регіонів України протягом майбутньої зими навіть в умовах ворожих обстрілів, а також підвищить маневрові потужності системи.

Галущенко подякував японській стороні за вже надану допомогу українському енергосектору у вигляді обладнання, а також фінансування для здійснення необхідних закупівель. В Україну вже доставлено 12 вантажів гуманітарної допомоги з Японії, яка включає, зокрема, резервні електростанції та генератори різної потужності.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

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