Фінансові новини
- |
- 30.08.23
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підготовка до зими: Японія передасть Україні газові турбіни для виробництва електроенергії
22:58 29.08.2023 |
Україна та Японія співпрацюють для нарощування потужностей розподіленої генерації для підготовки до проходження Україною наступного опалювального сезону.
"Зараз ми працюємо над підтримкою потужностей генерації та підвищенням їх стійкості до потенційних майбутніх атак. Газотурбінні та газопоршневі установки, як резервні потужності, допоможуть нам децентралізувати генерацію в найскладніших умовах. Японія - наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу з постачанням газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зусрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.
Як сказано в повідомленні Мінекономіки, реалізація домовленостей між країнами щодо постачання в Україну додаткових потужностей у вигляді газових турбін перебуває на завершальній стадії. Очікується, що відповідне устаткування допоможе забезпечити надійне енергопостачання в низці регіонів України протягом майбутньої зими навіть в умовах ворожих обстрілів, а також підвищить маневрові потужності системи.
Галущенко подякував японській стороні за вже надану допомогу українському енергосектору у вигляді обладнання, а також фінансування для здійснення необхідних закупівель. В Україну вже доставлено 12 вантажів гуманітарної допомоги з Японії, яка включає, зокрема, резервні електростанції та генератори різної потужності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону «Про запобігання корупції»: Е-декларування знову під загрозою
ТОП-НОВИНИ
|Ракети для ППО і не тільки. США виділили Україні пакет допомоги на 250 млн доларів
|Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ
|Війна суттєво змінила сприйняття українців щодо ефективності влади та бачення майбутнього
|НБУ пом''якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці більше бояться росту цін і комунальних тарифів, ніж обстрілів – опитування
|Підготовка до зими: Японія передасть Україні газові турбіни для виробництва електроенергії
|Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону «Про запобігання корупції»: Е-декларування знову під загрозою
|Нідерланди відкрили грантову програму для відбудови України
|Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 7,3 мільярда
|В ОП немає часу на «маяки» МВФ, але встигають придумати обхід НАБУ, - Ярослав Железняк
Бізнес
|AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070
|Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000
|Маск компенсує понад 3,3 тис. інвесторів по $12,4 тис. за твіт п'ятирічної давності
|Rolls-Royce представив унікальний La Rose Noire Droptail
|У ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги
|Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей
|Nvidia продемонструвала приголомшливі можливості нової версії технології DLSS на прикладі горора Alan Wake 2