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АНАЛІТИКА

В Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії

 

У понеділок, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії - вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія була вимушена для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт-год.

Як нагадали в "Укренерго", аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

Також учора були зафіксовані короткі відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. При цьому знеструмлення споживачів не було, наразі лінії працюють.

Утім, унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі.

Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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