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Запаси газу в ПСГ України на кінець серпня сягнули 14 млрд куб. м - «Нафтогаз»
12:50 28.08.2023 |
Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на кінець серпня зросли до 14 млрд куб. м, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону) буде виконана і навіть перевиконана", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини" в понеділок.
Глава НАК уточнив, що обсяг 14,7 млрд куб. м передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії, нагадавши, що Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.
Чернишов також нагадав, що "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану для населення "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м (із ПДВ) ще на рік - до 1 травня 2024 року.
Крім того, Кабінет Міністрів України продовжив дію спеціального зобов'язання, в рамках якого "Нафтогаз" продовжить реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року, що надасть змогу залишити незмінними тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.
Як повідомлялося, Україна має в своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м. В опалювальний сезон 2023/2024 рр. країна планує увійти із запасами 14,7 млрд куб. м.
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