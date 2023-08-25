НКРЕКП погодила правила спільних аукціонів для торгівлі електроенергією з Румунією

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила правила розподілу міждержавних перетинів з Румунією на спільних аукціонах.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 25 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з правилами розподілу міждержавного перетину з Румунією, функції платформ, на якій відбуватиметься розподіл, виконує аукціонний офіс НЕК "Укренерго".

НКРЕКП також погодила структуру розподілу міждержавного перетину з Румунією: на річний та місячний аукціони виставлятиметься 35% максимально доступної протягом року спроможності перетину, на добовий - 30% від величини максимально доступної пропускної спроможності протягом року/місяця. Крім того, на місячний аукціон виставлятиметься пропускна спроможність, яка не була розподілена на річних аукціонах. На добових аукціонах додатково розподілятиметься невикористана та/чи невикуплена на річних і добових аукціонах пропускна спроможність.

Як повідомлялося, НКРЕКП погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України та Словаччини.

17 квітня 2023 року розпочато експорт електричної енергії з України до Словаччини в обсязі 200 МВт за годину. З 21 квітня 2023 року експорт було припинено за ініціативою оператора системи передачі Словаччини (SEPS).