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АНАЛІТИКА

НКРЕКП погодила правила спільних аукціонів для торгівлі електроенергією з Румунією

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила правила розподілу міждержавних перетинів з Румунією на спільних аукціонах.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 25 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з правилами розподілу міждержавного перетину з Румунією, функції платформ, на якій відбуватиметься розподіл, виконує аукціонний офіс НЕК "Укренерго".

НКРЕКП також погодила структуру розподілу міждержавного перетину з Румунією: на річний та місячний аукціони виставлятиметься 35% максимально доступної протягом року спроможності перетину, на добовий - 30% від величини максимально доступної пропускної спроможності протягом року/місяця. Крім того, на місячний аукціон виставлятиметься пропускна спроможність, яка не була розподілена на річних аукціонах. На добових аукціонах додатково розподілятиметься невикористана та/чи невикуплена на річних і добових аукціонах пропускна спроможність.

Як повідомлялося, НКРЕКП погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України та Словаччини.

17 квітня 2023 року розпочато експорт електричної енергії з України до Словаччини в обсязі 200 МВт за годину. З 21 квітня 2023 року експорт було припинено за ініціативою оператора системи передачі Словаччини (SEPS).
 

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