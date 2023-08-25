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АНАЛІТИКА

Укренерго для покриття попиту залучить допомогу Словаччини

 

НЕК "Укренерго" 25 серпня для покриття попиту на електроенергію залучить допомогу Словаччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії тримається на найвищому за літо рівні. При цьому 24 серпня вечірній максимум споживання був на 6% нижчим за літній рекорд 21 серпня.

"Це все ще дуже багато для енергосистеми, зважаючи на обмежені через пошкодження та ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії. НЕК "Укренерго" для покриття попиту застосовувало з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт-год", - ідеться у повідомленні.

Основною причиною застосування аварійної допомоги компанія назвала дефіцит потужності в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

З технологічних причин в аварійний ремонт виведено 2 блоки на теплових електростанціях. Частково повернуто в роботу ТЕС, яка вчора постраждала через обстріли.

Зазначається, що у п'ятницю відбувається імпорт електроенергії із Словаччини з 15:00 до 18:00 з максимальною потужністю в окремі години 45 МВт. Експорт не здійснюється.

Крім того, Укренерго відновило частину обладнання на підстанції у південному регіоні.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 23 серпня залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі загальним обсягом 1800 МВт-год.
 

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