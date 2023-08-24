Україна через дефіцит електроенергії третій день поспіль бере аварійну допомогу

У середу, 23 серпня, вечірній максимум споживання електроенергії був лише на 3% нижчий за літній рекорд, навіть попри зменшення температури на 4 градуси. Довелося застосовувати аварійну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для покриття попиту компанія застосовувала з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 Мвт-год", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили енергетики, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.

Також зазначається, що сьогодні імпорту електроенергії майже немає. Максимальна потужність поставок зі Словаччини в вечірні години становить 30 МВт. Експорт відсутній.