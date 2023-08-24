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Україна через дефіцит електроенергії третій день поспіль бере аварійну допомогу
13:19 24.08.2023 |
У середу, 23 серпня, вечірній максимум споживання електроенергії був лише на 3% нижчий за літній рекорд, навіть попри зменшення температури на 4 градуси. Довелося застосовувати аварійну допомогу.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Для покриття попиту компанія застосовувала з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 Мвт-год", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили енергетики, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.
Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.
Також зазначається, що сьогодні імпорту електроенергії майже немає. Максимальна потужність поставок зі Словаччини в вечірні години становить 30 МВт. Експорт відсутній.
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