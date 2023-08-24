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Ціна на газ у Європі падає на 18%
12:57 24.08.2023 |
Вартість вересневих ф'ючерсів на газ у Європі за індексом TTF на відкритті торгів (9:07 за київським часом) на лондонській біржі ICE падала до $335,8 за 1 тис. куб. м.
Порівняно з показником на час закриття торгів 23 серпня ($410,8) вартість знизилася на 18,2%. Ціни почали падати після новин про запобігання страйку працівників газових платформ в Австралії.
Сьогодні вночі Reuters повідомив, що австралійська нафтогазова компанія Woodside Energy Group попередньо схвалила покращення оплати та умов праці працівникам морських газових платформ, які обіцяли почати страйкувати.
Це має запобігти збоям у постачаннях скрапленого природного газу, які очікувалися через страйк. 21 серпня на тлі новин про страйк ціна на газ у Європі на біржі зростала майже на 16%, до $480 за 1 тис. куб. м.
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