Українські фахівці проведуть аналіз палива для болгарської АЕС

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) буде залучений до експертизи сумісності ядерного палива компанії Westinghouse із системами одного з реакторів атомної електростанції "Козлодуй" (Болгарія).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба науково-технічного центру.

"Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки у складі чесько-українського консорціуму проведе експертизу звіту з аналізу безпеки щодо сумісності системи внутрішньореакторного контролю енергоблоку №5 болгарської АЕС «Козлодуй» з ядерним паливом Westinghouse. До консорціуму, окрім ДНТЦ ЯРБ, увійшли українське та чеське підприємства групи компаній Energy Safety Group (ES Group Europe s.r.o. (Чехія) та ТОВ «Енергобезпека Груп» (Україна))", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консорціум став переможцем тендеру Агентства ядерного регулювання Болгарії. Учасники консорціуму працюватимуть над проведенням зовнішньої експертизи відібраних звітів з аналізу безпеки для ліцензування нового ядерного палива виробництва Westinghouse для енергоблоку АЕС.

Результати експертизи будуть використані Агентством ядерного регулювання Болгарії в процесі ухвалення регуляторного рішення про ліцензування нового виду ядерного палива для енергоблока №5 АЕС «Козлодуй».

Як повідомлялося, Болгарія є однією із країн Європи, які блокують санкції проти "Росатома". Наразі країна є залежною від ядерного палива російського виробництва.