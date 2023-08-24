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Українські фахівці проведуть аналіз палива для болгарської АЕС
23:02 23.08.2023 |
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) буде залучений до експертизи сумісності ядерного палива компанії Westinghouse із системами одного з реакторів атомної електростанції "Козлодуй" (Болгарія).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба науково-технічного центру.
"Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки у складі чесько-українського консорціуму проведе експертизу звіту з аналізу безпеки щодо сумісності системи внутрішньореакторного контролю енергоблоку №5 болгарської АЕС «Козлодуй» з ядерним паливом Westinghouse. До консорціуму, окрім ДНТЦ ЯРБ, увійшли українське та чеське підприємства групи компаній Energy Safety Group (ES Group Europe s.r.o. (Чехія) та ТОВ «Енергобезпека Груп» (Україна))", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що консорціум став переможцем тендеру Агентства ядерного регулювання Болгарії. Учасники консорціуму працюватимуть над проведенням зовнішньої експертизи відібраних звітів з аналізу безпеки для ліцензування нового ядерного палива виробництва Westinghouse для енергоблоку АЕС.
Результати експертизи будуть використані Агентством ядерного регулювання Болгарії в процесі ухвалення регуляторного рішення про ліцензування нового виду ядерного палива для енергоблока №5 АЕС «Козлодуй».
Як повідомлялося, Болгарія є однією із країн Європи, які блокують санкції проти "Росатома". Наразі країна є залежною від ядерного палива російського виробництва.
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