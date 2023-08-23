Україна другий день поспіль отримує рекордну аварійну допомогу для балансу енергосистеми

Укренерго, вчора 22 серпня, була змушена для покриття попиту з 13:00 до 22:00 залучити аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Загальний обсяг аварійної допомоги встановив новий рекорд - 3900 МВт-год, повідомляє пресслужба компанії.

Напередодні аварійна допомога склала 2000 МВт-год.

Вчора споживання електроенергії у країні трималося на верхніх позначках. Вечірній максимум споживання всього на 2,5% був нижчим за літній рекорд, зафіксований 21 серпня.

В Укренерго нагадують, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не потребує відключення споживачів.

Основна причина залучення аварійної допомоги - дефіцит електроенергії в енергосистемі через значний обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, ведеться активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

Обсягів імпорту, що надходить в українську енергосистему з Європи та формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях.

Сьогодні, 23 серпня, імпорт незначних обсягів електроенергії йде зі Словаччини та Молдови у вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 467 МВт. Експорт відсутній.