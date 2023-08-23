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АНАЛІТИКА

Британська організація візьме участь у розмінуванні енергооб'єктів в Україні

 

Британська неурядова організація The Mines Advisory Group (MAG) візьме участь у розмінування енергетичних об'єктів і їх прилеглих територій. Лише після цього можливі ремонтні роботи на звільнених об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Меморандум підписали під час візиту до Києва державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса.

"Путін жорстоко атакував українські енергетичні об'єкти, проте українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи цю життєво важливу інфраструктуру. Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі буде підтримувати народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну", - зазначив Шаппс.

Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об'єктів, їх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, їх частин, які становлять загрозу для життя і здоров'я людей, та належного безпечного функціонування енергетичних об'єктів.

Також передбачається надання MAG технічної допомоги та консультативної підтримки для успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, технічного та нетехнічного обстеження й розмінування територій, сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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