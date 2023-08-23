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Уряд запровадив гнучкий механізм використання обсягів газу для виробників тепла
11:54 23.08.2023 |
Виробники тепла, які отримують газ у межах спецобов'язків, покладених на НАК "Нафтогаз України", зможуть використовувати зекономлені за місяць обсяги палива у наступні періоди опалювального сезону.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу виробниками тепла під час опалювального сезону. Відтепер виробники теплової енергії зможуть використати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вартість газу для виробництва тепла комерційним споживачам буде знижена відносно минулого сезону та визначатиметься виходячи з ринкових цін в Україні.
Наголошуєтья, що Нафтогаз просить громади економно використовувати "блакитне паливо" та здійснювати своєчасні розрахунки за спожиті об'єми.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив дію спецобов'язків щодо постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам до 15 квітня 2024 року. Таким чином будуть створені умови для збереження діючих тарифів на тепло для населення, підвищувати які заборонено до кінця воєнного стану.
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