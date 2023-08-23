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Британія профінансує ядерну безпеку України на 225 млн євро
10:39 23.08.2023 |
Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомозі у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України, повідомляє Sky News.
В рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме українській національній компанії "Енергоатом" послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива.
Лондон надасть кредитні гарантії "Енергоатому" через британське експортно-кредитне агентство "UK Export Finance".
Як сподівається британський уряд, це зміцнить енергетичну безпеку України і допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з РФ, а також сприятиме подальшій ізоляції Владіміра Путіна.
Під час свого візиту в Україну Шаппс зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, а також відвідав електростанцію, яка перебуває на ремонті після пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями.
За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великої Британії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже 6 млрд євро).
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