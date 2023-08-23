У Раді хочуть спростити зміну цільового призначення землі для промисловості та енергетики

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво зменшується час на зміну цільового призначення землі за межами населених пунктів для обʼєктів промисловості та енергетики.

Про це повідомив автор документу, заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

Основна мета таких змін - відновлення промисловості та енергетики, зауважує депутат. З червня минулого року спрощена процедура зміни цільового призначення землі вже діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

Фактично законопроєктом пропонується розширити її дію на обʼєкти промисловості та енергетики. А саме, пропонується зменшити час на зміну цільового призначення землі з нинішніх 1-3 років до близько 1,5 місяця.

Така спрощена процедура діятиме для обʼєктів промисловості та енергетики на період воєнного стану та протягом 5 років після його припинення. Вона стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких немає містобудівної документації.

Підставою стане висновок уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення на земельній ділянці запланованого об'єкту - без обовʼязкової вимоги щодо розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою.

Документ, який буде підставою для зміни цільового призначення землі, одночасно даватиме можливість здійснювати проєктування об'єкту будівництва.