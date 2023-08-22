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Запаси газу в ПСГ України перевищили 13 млрд куб. м - Міненерго
14:16 22.08.2023 |
Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищили 13 млрд куб. м, закачування відбувається з випередженням графіка, повідомила пресслужба Міністерства енергетики у вівторок.
За її даними, нерезиденти почали активніше закачувати газ до українських сховищ, у них уже зберігається близько 0,6 млрд куб. м іноземного газу.
У зв'язку з цим міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на один з об'єктів оператора ПСГ України наголосив на ефективній роботі НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз", у результаті якої українські сховища було сертифіковано за європейськими нормами, що створило можливості для зберігання в країні газу іноземних компаній.
Раніше, в середині серпня, фінансовий директор "Укртрансгазу" Євген Палєнка повідомив, що компанія намагається працювати не тільки з європейськими трейдерами, а і з компаніями в усьому світі, тому що "зацікавленість у використанні газових сховищ України є не лише в Європі".
Як повідомлялося, станом на 2 серпня запаси природного газу в ПСГ України становили 12,4 млрд куб. м. Закачування газу до сховищ протягом липня становило 1,358 млрд куб. м проти 1,065 млрд куб. м у липні-2022.
Україна має 12 ПСГ загальною проєктною місткістю 31 млрд куб. м. В опалювальний сезон 2023/2024 рр. країна планує увійти з запасами 14,7 млрд куб. м.
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