Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ України перевищили 13 млрд куб. м - Міненерго

 

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищили 13 млрд куб. м, закачування відбувається з випередженням графіка, повідомила пресслужба Міністерства енергетики у вівторок.

За її даними, нерезиденти почали активніше закачувати газ до українських сховищ, у них уже зберігається близько 0,6 млрд куб. м іноземного газу.

У зв'язку з цим міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на один з об'єктів оператора ПСГ України наголосив на ефективній роботі НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз", у результаті якої українські сховища було сертифіковано за європейськими нормами, що створило можливості для зберігання в країні газу іноземних компаній.

Раніше, в середині серпня, фінансовий директор "Укртрансгазу" Євген Палєнка повідомив, що компанія намагається працювати не тільки з європейськими трейдерами, а і з компаніями в усьому світі, тому що "зацікавленість у використанні газових сховищ України є не лише в Європі".

Як повідомлялося, станом на 2 серпня запаси природного газу в ПСГ України становили 12,4 млрд куб. м. Закачування газу до сховищ протягом липня становило 1,358 млрд куб. м проти 1,065 млрд куб. м у липні-2022.

Україна має 12 ПСГ загальною проєктною місткістю 31 млрд куб. м. В опалювальний сезон 2023/2024 рр. країна планує увійти з запасами 14,7 млрд куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8890
  0,1645
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес