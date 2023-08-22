Укренерго залучало аварійну допомогу з Польщі та Румунії через рекордне споживання електрики

НЕК "Укренерго" 21 серпня залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі загальним обсягом 2000 МВт·годин через високий рівень споживання електроенергії у вечірні години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Вчора, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд - вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%. Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії. "Укренерго" було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на одній з теплоелектростанцій дією аварійного захисту на кілька годин відключався один блок. Триває ремонтна кампанія, тому кількість блоків електростанцій в роботі обмежена.

Сьогодні запланований імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Укренерго просить українців ощадливо використовувати електрику.

Повідомляється також, що вдень 21 серпня було зафіксоване короткочасне відключення дією захисту високовольтної лінії на Львівщині. Знеструмлювались частина Львова та прилеглих районів. Через 5 хвилин енергоживлення було відновлене.

Також вчора на короткий термін відключалась дією захисту високовольтна лінія на півдні. Знеструмлення споживачів не було, лінія працює.

Як повідомлялося, у неділю, 20 серпня, споживання електроенергії було рекордним як для вихідного дня: показник попереднього найбільшого споживання на вихідних перевищений на 0,3%.