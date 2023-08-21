Україна і Канада налагодять співпрацю у сфері оцінки безпеки малих модульних реакторів

Україна і Канада планують налагодити взаємодію у сфері доліцензійної оцінки безпеки малих модульних реакторів (ММР), повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на своєму сайті в понеділок.

Як зазначили в ДІЯРУ, сторони обговорили низку перспективних напрямів співробітництва після підписання меморандуму про взаєморозуміння для співробітництва та обміну інформацією з питань ядерного регулювання між главою Держатомрегулювання Олегом Коріковим і президенткою Канадської комісії з ядерної безпеки (CNSC - Canadian Nuclear Safety Commission) Руміною Велші минулого тижня в Києві.

"Серед пріоритетів визначено співробітництво у сфері проведення ліцензійної оцінки безпеки нових проєктів ядерних установок (малих модульних реакторів), оскільки Канада - одна з провідних країн світу, яка сьогодні працює над упровадженням нових технологій у ядерній енергетиці, з огляду на необхідність заміни тих потужностей, що працюють з 1970-1980 років, і термін експлуатації яких спливає", - пояснили в інспекції.

Другим важливим напрямом буде питання регуляторної діяльності щодо виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

"Крім того, український і канадський регулятори співпрацюватимуть над питаннями відновлення безпечної експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших ядерних і радіаційно небезпечних об'єктів, що зазнали впливу війни, і над удосконаленням регуляторної діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами", - поділилися в ДІЯРУ.