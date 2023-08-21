Через спеку на вихідних зафіксували рекордно високе споживання електроенергії

У неділю, 20 серпня, споживання електроенергії було рекордним як для вихідного дня: показник попереднього найбільшого споживання на вихідних перевищений на 0,3%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Вчора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня. Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з аварійного ремонту в роботу повернувся один з блоків теплоелектростанцій. Однак загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена: тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах - частина атомних енергоблоків.

Триває імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови: у понеділок він здійснюється у ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Експорт відсутній.

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію: користуватися потужними приладами по черзі; переносити користування такою технікою на ранкові або нічні години доби; вимикати світло, виходячи з кімнати.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 17 серпня залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі загальним обсягом 1200 МВт·год.