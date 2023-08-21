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АНАЛІТИКА

CoinGecko: біткоїн-майнінг в Україні майже у 20 разів дешевший, ніж в Італії

 

Новий звіт компанії CoinGecko показує істотні відмінності у вартості електроенергії для майнінгу біткоїна в різних країнах світу. В Україні його видобуток обходиться в $10 730, тоді як в Італії - в $208 560, що майже в 20 разів дорожче.

CoinGecko: біткоїн-майнінг в Україні майже у 20 разів дешевший, ніж в Італії

 

Лише 65 країн світу є прибутковими для майнінгу, 34 з яких розташовані в Азії і лише 5 у Європі, йдеться у звіті.

Представлені дані враховують витрати на електроенергію для індивідуальних майнерів. Як стверджує джерело, видобуток 1 BTC у середньому обходиться в $46 291. Це на 35% вище за його середню ціну в липні 2023 року, яка становила $30 090.

У рейтингу найдорожчих країн світу для майнінгу лідирує Італія, на другому місці Австрія, а на третьому - Бельгія. Також до топ-10 держав, де видобуток криптовалюти обходиться дорожче $120 000, увійшли Данія, Німеччина, Ірландія та інші.

Також CoinGecko назвала найвигідніші країни для майнінгу 1 BTC. Більшість із них розташовані в Азії та Африці. Майнити біткоїн із вкладеннями менше $2000 можна в Лівані, Ірані, Сирії та Ефіопії.

Низькі витрати на електроенергію роблять видобуток криптовалюти прибутковим. Однак постійний майнінг може викликати перевантаження мережі та призвести до відключень електроенергії. Так сталося в Ірані - 2019 року тут легалізували видобуток біткоїна, але відтоді влада кілька разів забороняла цю процедуру.

19 серпня 2023 року голова Binance Чанпен Чжао опублікував скріншот даних у своєму профілі X (раніше Twitter). Він запитав підписників, чому в країнах із доступною вартістю електроенергії майнінг не має попиту.

За матеріалами: Incrypted
Ключові теги: bitcoin
 

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